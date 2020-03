Man krijgt vier jaar cel met uitstel voor verkrachting op trein naar Hasselt

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 21-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel - met uitstel - voor de verkrachting van een vrouw op de trein van Gent naar Hasselt, in Aarschot. Hij dreigde “dat hij haar met een mes in het hart zou steken als ze zou beginnen schreeuwen”.

Het slachtoffer zat op 3 september 2018 passagier op een IC-trein van Gent naar Hasselt. Tussen 22 en 22.30 uur bevond ze zich in hetzelfde rijtuig als Thiraphat B. In die wagon waren in dat halfuur geen ...