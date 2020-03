Deze merken laten Internationale Vrouwendag niet onopgemerkt voorbijgaan

Op Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd de aandacht gevestigd op de discriminatie van vrouwen en meisjes en de schending van hun rechten. Wij lijsten vijf acties op die deze dag ter harte nemen om geld in te zamelen voor organisaties die kwetsbare vrouwen ondersteunen.

1. Vero Moda & Caïo

Het Duitse model Elena Carrière heeft voor Vero Moda een capsulecollectie ontworpen waarvan de opbrengsten naar de samenwerking met de sociale onderneming Caïo zullen gaan. Die steunt vrouwen in het noorden van Oeganda. Caïo ontwikkelt huidverzorgingsproducten op basis van kariténoten en biedt de lokale vrouwen die voor de notenpluk en de verkoop ervan instaan allerhande trainingen aan. De collectie ‘You Can’ bestaat uit eenvoudige, katoenen shirts en truien waarop de slogan vermeld staat en wordt te koop aangeboden in de winkels en in de webshop. De integrale opbrengst wordt aan de onderneming geschonken.

2. & Other Stories & CARE

& Other stories heeft samen met negen internationale vrouwelijke fotografen een actie voor Care, een armoedebestrijdingsorganisatie met een specifieke focus op vrouwen en meisjes, opgezet. De vrouwelijke fotografen maakten allemaal een zelfportret om hun verhaal te vertellen en die portretten kan jij aankopen in de vorm van een affiche in de winkels van het merk. De Zweedse modeketen gaat nu nog een stapje verder, want zo kan je één euro laten schenken aan CARE door & Other Stories als je op jouw Instagramkanaal een zelfportret post met #herimageherstory.

3. Spotify

Wil je zelf een ode brengen aan vrouwelijke muziekartiesten? Op zondag zal je hiervoor op Spotify terecht kunnen, want de muziekstreamingsdienst laat dan een hub met verschillende playlists en podcasts van interessante vakvrouwen uit de muziekwereld live gaan. Met de hashtags #musicneedswomen lanceert de streamingsdienst ook een campagne die het belang van vrouwen voor de muziek benadrukt. Benieuwd wie je zeker op jouw favoriete playlist moet zetten? Volgens Spotify zijn Billie Eilish, Angèle en Camilla Cabello in België het meest gestreamd.

4. Clio Goldbrenner & Kisany

Het Belgische handtassenmerk Clio Goldbrenner zal ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag de helft van haar opbrengsten van die dag schenken aan Kisany Living Linens. Dit Belgische linnenmerk ondersteunt Afrikaanse vrouwen uit Kongo, Rwanda en Kenia door hen ter plekke op te leiden en te werk te stellen, zodat ze financieel onafhankelijk zijn. De huidige fondsen zullen worden ingezet om de teamleden van Kisany verder op te leiden. Met elke aankoop in de webwinkel en in de winkels in Gent en Antwerpen steun je deze actie.

5. The North Face

The North Face lanceert naar aanleiding van International Women’s Day een gelijknamige collectie, ontworpen, gemaakt en op de markt gebracht door enkel vrouwen. Zo werd de collectie geproduceerd in een fabriek in Jordanië waar uitsluitend vrouwen werken, met aan het roer vrouwenrechtenkampioene Oryana Awaisheh, die samen met (on)bekende, vrouwelijke avonturiers als het gezicht van de collectie mag optreden. Met de aankoop van een draagtas of shirt uit de collectie steun je indirect Jerash Garment Factory en de vijfhonderd vrouwen die er werken. De collectie is vanaf nu verkrijgbaar via de webwinkel en in geselecteerde winkels.