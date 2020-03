Maggie De Block: “Men kan roepen wat men wil, maar noodregering moet ook een meerderheid hebben”

Open Vld-minister Maggie De Block ziet weinig heil in een noodregering als uitweg uit de federale impasse. “Men kan roepen wat men wil, maar een noodregering moet ook een meerderheid hebben in de Kamer, dus ik zie niet goed het verschil”, zei ze donderdagmiddag in Villa Politica. De Block pleit bovenal voor een “slagkrachtige regering”, zei ze, “want er komt wel wat op ons af”.