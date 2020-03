Wouter Beke: “Volgende jaren zullen we 13.000 extra banen creëren in welzijnssector”

De Vlaamse regering heeft geld voor meer personeel en wil de komende jaren zo’n 13.000 extra banen creëren in de Vlaamse welzijnssector. Maar dé grootste uitdaging is het vinden van de mensen om die jobs in te vullen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in een reactie op de betoging van de non-profit.