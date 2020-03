Jaarlijks weerklinkt in januari hetzelfde alarmsignaal: de wielerkalender kalft verder en verder af. Omdat een diepgravende doorlichting op zijn plaats is, presenteren wij u een tweedelig dossier. De situatieschets van het laatste decennium levert een ontluisterd resultaat op. Maar liefst 58 procent van de Limburgse wielerwedstrijden zijn van de kalender verdwenen in vergelijking met tien jaar geleden.