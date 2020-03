Italiaanse wedstrijd dag na Strade Bianche nu ook officieel afgelast

De organisatie van de Grote Prijs Industria & Artigianato (1.Pro) heeft donderdag, in navolging van de Strade Bianche aangekondigd haar wedstrijd van zondag af te gelasten. Het is dus nu officieel dat er komend weekend niet gekoerst wordt in Italië door het coronavirus.

De organisatie kondigt in een persbericht aan samen met de bevoegde instanties op zoek te gaan naar een nieuwe datum later dit jaar. De wedstrijd zou traditioneel plaatsvinden in Larciano in de provincie Pistoia (regio Toscane).

De GP Industria & Artigianato was aan haar 43ste editie toe. Vorig jaar ging de overwinning naar de Duitser Maximilian Schachmann. Op de fraaie erelijst van de wedstrijd staan ook grote namen als Adam Yates (2014 en 2017), Filippo Pozzato (2012), Vincenzo Nibali (2007), Damiano Cunego (2004 en 2006) en Davide Rebellin (2001).