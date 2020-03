Vlaamse regering “erg bezorgd” over klimaatwet Europese Commissie

Hasselt -

Vlaanderen is erg bezorgd over de klimaatwet die de Europese Commissie woensdag heeft voorgesteld. Dat zegt minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA). “Als Eurocommissaris Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen.”