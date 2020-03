De Camargo langer bij KV Mechelen: spits tekent bij tot medio 2021

Igor De Camargo doet er nog een jaartje bij Achter de Kazerne. De Braziliaanse Belg zat begin deze week rond de tafel met het clubbestuur van KV Mechelen en tekent nu bij voor één seizoen. De Kakkers zullen de 36-jarige spits dus nog zeker aan het werk kunnen zien tot medio 2021.

KV Mechelen en Igor De Camargo was al een geslaagd huwelijk en daar komt dus een vervolg aan. Het contract van De Camargo zou anders afgelopen zijn in juni 2020.

De negenvoudige Rode Duivel, die in mei 37 wordt, belandde in de zomer van 2018 bij KV. Vorig jaar had hij met zeventien goals een belangrijk aandeel in de promotie en de bekerwinst. Dit seizoen zit de aanvaller aan negen competitietreffers.