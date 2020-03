Succesvolle acrogymnaste Yana Vastavel zet punt achter carrière

Acrogymnaste Yana Vastavel (20) beëindigt haar topsportcarrière. Dat staat donderdag te lezen op de website van Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

Yana Vastavel (Ambitious Pro Gymnastics) was jarenlang een vaste waarde binnen het topsportteam Acro. Als junior vormde ze een paar met Solano Cassamajor. Samen wonnen ze op het EK van 2013 zilver in de AA-competitie en brons in de tempofinale. Een jaar later volgde de overstap naar de senioren. Met Cassamajor werd ze toen vierde op het WK.

In 2015 keerde het duo met drie zilveren medailles terug van de European Games in Bakoe.

Na haar carrière als bovenpartner maakte Vastavel de overstap naar onderpartner. Samen met Lise De Meyst (Ambitious Pro Gymnastics) en Bo Hollebosch (Sportiva Sint-Gillis-Waas) won ze in 2018 op het WAGC (WK jeugd) in Antwerpen zilver. Een jaar later volgden nog twee bronzen medailles op World Cups. Het team sloot het jaar in schoonheid af in de Lotto Arena waar ze voor meer dan 10.000 fans hun combined-oefening brachten op het Gymgala.

Foto: BELGA

“Als klein meisje zei ik ‘mama ik wil op een ventje gaan staan’. Zo gezegd, zo gedaan. Na drie jaar in een fantastische club mocht ik mee trainen met de toppers van België. Nu, bijna tien jaar later, moet ik met heel veel pijn in het hart afscheid nemen van deze prachtige sport”, schrijft Vastavel op Instagram.

“Ik kan zeker en vast terugkijken op een avontuur met veel vallen (letterlijk) en opstaan, op een carrière met heel veel bloed, zweet en traantjes. Maar het was het allemaal meer dan waard. Dat kleine meisje had nooit durven dromen om naar EK’s, WK’s, World Cups en de allereerste European Games te mogen gaan en dan nog eens medailles mee naar huis te nemen. Iedereen die me kent, weet dat ik nog heel graag de World Games van 2021 had gedaan maar dit is lichamelijk niet meer haalbaar.”