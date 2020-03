Mikel Landa zegt af voor Parijs-Nice: nog te veel last van blessure na vluchtmisdrijf

De Spanjaard Mikel Landa van Bahrain McLaren geeft forfait voor Parijs-Nice. Hij heeft te veel last van een blessure.

Mikel Landa krijgt de komende twee weken een minder belastend schema, met vooral trainingen en geen wedstrijden. Dat om te herstellen van de verwondingen die de 30-jarige Spanjaard begin februari opliep bij een aanrijding op training in het Baskenland. De bestuurder pleegde daarop vluchtmisdrijf, maar werd later nog opgepakt.

Aanvankelijk leken de kwetsuren mee te vallen en Landa reed nadien nog de Ruta del Sol, waarin hij knap derde werd. Uiteindelijk werd er bij onderzoek toch nog een gebarsten rib vastgesteld, een blessure die vooral tijd nodig heeft om te genezen.

Landa stapte deze winter over van Movistar naar Bahrain-McLaren. De voorbije jaren werd hij vierde (2017), zevende (2018) en zesde (2019) in de Tour. In de Giro eindigde de Spanjaard al eens derde (2015) en vierde (2019).