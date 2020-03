Veronique Branquinho ontwerpt nu bruidsmode

Trouwen in een authentieke Branquinho? Dat kan. Want de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho brengt in samenwerking met het Belgische bruidsmodehuis Marylise & Rembo Fashion Group een exclusieve bruidscollectie op de markt.

Het Belgische bruidsmodehuis Marylise & Rembo Fashion Group, waartoe de merken Marylise en Rembo Styling behoren, voegen een derde collectie aan hun merkenportefeuille toe. Het gaat om een collectie ontworpen door de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho, ‘Carta Brancha’, dat bestaat uit zeven creaties die met behulp van enkele bijkomende stukken naar tien krachtige silhouetten vertaald kunnen worden.

De collectie bestaat uit onder andere een smoking in matte zijde en satijnzijde, een lange tuniekjurk met ragfijne, kanten applicaties en een bustierjurk met plissérok, allemaal in ivoorwit en in die kenmerkende stijl van de Belgische ontwerpster: tijdloze stukken, nobele stoffen en een artisanale afwerking.

Met deze samenwerking is Veronique Branquinho trouwens niet aan haar proefstuk toe. Vorig najaar nog werkte ze samen met Veritas, daarover met Camper, Marie Jo en Terre Bleue. “Ik vind samenwerken met merken zeer verrijkend”, vertelde de ontwerpster daarover aan FashionUnited.”Ik denk dat beide kanten ervan leren, omdat iedereen anders te werk gaat.” Haar bruidscollectie is exclusief verkrijgbaar in bruidswinkel Le Chapeau in Antwerpen. Prijzen variëren tussen de 2500 en 4500 euro.