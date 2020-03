Eerlijkheid na de bevalling op sociale media? “Het werkt vooral angst in de hand”

Véronique Leyen is twee weken geleden bevallen van haar tweede kindje en de nasleep is lastig. Op Instagram treedt ze in detail over de kwaaltjes en ongemakken waar ze mee worstelt. Andere sterren, onder wie model Ashley Graham en comédienne Amy Schumer gingen haar voor. Maar is die postnatale eerlijkheid op sociale media een goed plan? Twee experten aan het woord.