Een 38-jarige Bilzenaar is aangehouden nadat de politie in zijn huis grote hoeveelheden drugs vond. De verdachte werd in een auto met Spaanse nummerplaat betrapt met zo’n 500 euro cash geld en zakjes met restjes van wit poeder.

De Bilzenaar is gekend bij de politie. Zijn auto was niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd. De bestuurder was woensdagmorgen weggereden bij een controle in de Tongersestraat in Bilzen. Hij ...