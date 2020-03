Jambon niet gewonnen voor SP.A-voorstel om apart Panamarenko-museum te bouwen

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon is niet gewonnen voor het SP.A-voorstel om een Panamarenko-museum op te richten. De N-VA-minister vindt het beter om de werken en de nalatenschap van de overleden kunstenaar te ontsluiten in het SMAK en het M HKA. Dat heeft Jambon donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van SP.A-parlementslid Kurt De Loor.