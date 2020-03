Zonhovense leerlingen restaureren schilderij tijdens Jeugdboekenmaand in bib

Zonhoven - De Jeugdboekenmaand is van start gegaan. Een hele maand lang staat het thema kunst centraal, ook in de bibliotheek van Zonhoven. De leerlingen van het vierde en het vijfde leerjaar kunnen op bezoek komen en een interactief spel rond schilderkunst spelen.

"Enkele dagen geleden kregen we een telefoontje uit New York. Er was ingebroken in het Museum of Modern Art en vandalen vernielden een schilderij van Vincent van Gogh. Ze vroegen ons om te helpen met de restauratie… Een kans die we met beide handen grepen en waarvoor we de hulp in riepen van de Zonhovense leerlingen", klinkt het in de Zonhovense bib.

De leerlingen van het vierde leerjaar van de Zonnewijzer waren als eerste aan de beurt. Ze werden in groepjes verdeeld en losten samen opdrachten op. Het was belangrijk dat iedereen de vragen goed oploste en samenwerkte zodat het kunstwerk van Van Gogh mooi gerestaureerd zou worden. De ene keer doken ze met hun neus in de boeken voor het vinden van de oplossing, een andere keer hielp een educatieve app hen bij het beantwoorden van de vraag. Het schilderij werd in al haar glorie hersteld. De leerlingen keerden met een fijn aandenken terug naar school.

De Zonhovense bib veracht in de maand maart nog 18 klassen om dit leuke spel te spelen.