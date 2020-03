Het is do or die voor KRC Genk. Als de landskampioen nog een plekje in play-off 1 wil veroveren kan er vanavond best gewonnen worden op het veld van Oostende. Als dat lukt mag blauw-wit zich opmaken voor een alles beslissende clash tegen KV Mechelen op zondag 15 maart. Volg de wedstrijd hier live vanaf 20u.

Vanavond worden in de Jupiler Pro League ...