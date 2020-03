Koelkast en twee televisies gedumpt in wijk Heideblook

Genk -

In de Gouverneur Alex Galopinstraat in de Genkse wijk Heideblook hebben onbekenden twee televisies en een koelkast gedumpt. De tv-toestellen werden uit het zicht achter de verhogingen van de ondergrondse glascontainers gezet en de koelkast pal op de parking ervoor. Buurtbewoners zijn niet te spreken over het sluikstorten.