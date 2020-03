Dilsen

Dilsen-Stokkem - Tijdens de lessen STEM hebben de vijfdejaars van de Stedelijke Humaniora Dilsen zich verdiept in het coronavirus Covid-19. Aansluitend speelden ze het spel Pandemic. In dit coöperatief bordspel zijn de spelers leden van een eliteteam dat ten strijde trekt tegen vier bijzonder dodelijke ziektes. Het team reist over de hele wereld om de vloedgolf van infecties in te dammen en om kennis en hulpbronnen op te doen om medicijnen te ontwikkelen.