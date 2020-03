Genkse fotografen leggen 'focus' op bibliotheek

Genk - De Genkse socioculturele raad daagt de Genkse amateurfotografen, al dan niet aangesloten bij een fotoclub, uit om tijdens vijf momenten naar de bib te trekken om foto’s te nemen. Onder toeziend oog van Jorgo Kokkinidis, gelauwerd door National Geographic, leggen ze zo de identiteit van de Genkse bib vast met als resultaat een gezamenlijke tentoonstelling in september 2020.

Zo’n 35 personen waren afgelopen zaterdag aanwezig tijdens de eerste briefing van het project. Via 'Focus' wil de socioculturele raad van Genk mensen met een gedeelde passie - in dit geval fotografie - samenbrengen en verbinden.

Jorgo Kokkinidis is curator voor dit project. "Ik wil de deelnemers inspireren om het onderste uit de kan te halen, hen te laten nadenken over welke foto ze precies moeten nemen", aldus Jorgo. "De bib is meer dan een uitleenfabriek, en dat proberen we door de ogen van de fotograaf vast te leggen."

De teller met deelnemende fotografen staat ondertussen op 63 personen. Eind maart, begin april kunnen ze op vijf momenten naar de bib trekken om hun foto’s te maken. Nadat de foto's ingestuurd zijn, zal Jorgo hieruit een volwaardige tentoonstelling samenstellen waarin er werk van elke deelnemer gepresenteerd zal worden.

"Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag van de fotoclubs in Genk om een gezamenlijke tentoonstelling op poten te zetten", vertelt schepen van Cultuur Anniek Nagelsr. "Meer nog, we verbreden het project door ook individuele fotografen en jongeren hun kans te laten wagen. Op die manier ontstaan er nieuwe connecties en uitwisseling. Voorwaarde is wel dat ze met een fotocamera te werk gaan."

Meer info: Dienst Cultuur Stad Genk, cultuur@genk.be of 089 65 38 12