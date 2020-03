300 Limburgse Intensieve Zorgen verpleegkundigen terug naar de PXL-schoolbanken

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op dinsdag 3 maart 2020 ging het 13de Licho spoedsymposium door in PXL-Congress. Meer dan 150 geïnteresseerde verpleegkundigen van Intensieve Zorgen en Spoed waren aanwezig.

Jean Marie Boulogne, voorzitter van vzw Licho, geeft duiding: “Licho staat voor Limburgse Intensive Care Hoofdverpleegkundigen Organisatie. In deze organisatie zetelen bijna alle Intensieve Zorgen hoofdverpleegkundigen van de Limburgse ziekenhuizen. Jaarlijks organiseren wij een interactief kwaliteitsvol symposium voor onze deelnemers.”

“Tal van praktische workshops belichten topics die nauwkeurig geselecteerd werden door de diensthoofden Intensieve Zorgen uit de Limburgse ziekenhuizen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met PXL-Healthcare en maar liefst 21 medische firma’s. We mogen dit jaar opnieuw van een geslaagd event spreken”, zegt een trots PXL departementshoofd Roald Nelissen.

Karine Engelen, lector en verpleegkundige op een intensieve spoeddienst: “Om de permanentie in de ziekenhuizen niet in het gedrang te brengen en om iedereen de kans te geven om hieraan deel te nemen, organiseren we dit symposium volgende week dinsdag 10 maart opnieuw. Op die manier hebben we in totaal 300 verpleegkundigen bereikt. ”

Verpleegkundige Isabelle Hauke nam deel: “Het was een leerrijk symposium. De tips zijn onmiddellijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk”, aldus Isabelle. “Door dit symposium blijven we up-to-date in de snel evoluerende kritische zorg”, besluit verpleegkundige Cynthia Coenen nog.