In het wiel van de Tour: Albertville

De 107e editie van de Tour de France start op 27 juni aan de Côte d’Azur en finisht, zoals vertrouwd, op zondag 19 juli op de Champs-Élysées in Parijs. Daartussen worden àlle vijf bergketens in Frankrijk opgezocht, waardoor de ronde een kolfje naar de hand van een echte klimmer zal zijn. De Pyreneeën worden eerst aangedaan alvorens in de slotweek de hoge Alpen opdoemen. Op de laatste zaterdag van de ronde vormt een klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles de apotheose. Toen ik de vraag kreeg om een deel van de etappes zelf te rijden, schoten mijn kuiten al in een kramp…

De zon priemt door de bladeren die ochtend in Albertville. Doet die naam een belletje rinkelen? Dat kan. De stad is wereldwijd bekend omwille van haar openings- en slotceremonie tijdens de 16de Olympische Winterspelen in februari 1992. Het huis van de Olympische Spelen, dat uitgebreid het verhaal van de sportieve gebeurtenissen uit deze prestigieuze periode vertelt, is een niet te missen plek voor elk verblijf in Albertville.

Maar ik ben hier voor een andere legendarische wedstrijd, de Tour de France. Eerlijk? Ik begreep dat nooit: de schoonheid van het wielrennen. Een fiets voortduwen op de pedalen leek me nu eenmaal wat minder episch dan een unieke dribbel afwerken voor een miljoenen publiek op een of ander WK in Mexico. Daar was ik schromelijk fout, wielrennen is een sport die het perfecte alibi biedt om te genieten van de prachtige natuur van de Alpen!

“’t Wordt een makkie, maak je geen zorgen.”. Voor mij staat Michel Sibuet Bequet, een man met een curriculum zo dik als zijn kuiten. Michel nam vroeger deel aan triatlons en leidde een aantal coureurs op voor de Tour. Vandaag neemt hij me mee op de Col De Tamié. Een makkie zegt hij zelf, maar daar ben ik toch niet gerust in.

Hongertje?

Het leven van een sportman is Spartaans, zo wordt wel eens beweerd. Ze teren op een dieet van zoutoplossingen, pasta’s zonder saus, bananen en de zogenaamde powergels. Ben je net zoals ik geen fan van dat soort van culinaire barbarismen, dan ga je toch langs bij één van de meest gerenommeerde abdijen? Hun kaas is niet te versmaden…

Minder sportief? Probeer eens een e-Bike.

Speed Pedelecs, E-bikes… de elektrische fiets heeft al lang geleden haar intrede gedaan in de Savoie. Voor de minder sportieve medemensen is het een uitgelezen kans om toch te genieten van de prachtige omgeving. Ik kreeg een e-bike onder de kont en ontdekte de véloroute van Annecy naar Albertville… een pad zo plat als een biljarten waar het azuurblauwe water van het meer van Annecy je opwacht…

Praktisch Pays d’Albertville

Maakt deel uit van l’Etape Du Tour 2020

Verschillende landschappen die je kan ontdekken met de fiets of met elektrische fiets.

52 cols van minstens 50 kilometer

900 kilometer bewegwijzerde route.

Alle informatie vind je op de website van de toeristische dienst van Albertville.

Een reportage in samenwerking met Savoie Mont Blanc.