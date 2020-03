Katy Perry en Orlando Bloom verwachten eerste kind: “Zo blij dat ik geen grote handtas meer moet dragen”

Katy Perry en Orlando Bloom verwachten hun eerste kindje samen. Dat maakte de zangeres donderdag zelf bekend via sociale media.

“Zo blij dat ik hem niet meer in hoef te houden”, schrijft Perry over haar buikje op sociale media. “Of dat ik geen grote handtas meer moet dragen.” De 35-jarige Amerikaanse wordt voor de eerste keer moeder, acteur Orlando Bloom (43) wordt voor de tweede keer vader. Hij heeft al een zoon, Flynn (9), uit een vorige relatie.

Donderdag ging ook haar nieuwe clip Never worn white in première op YouTube. Aan het einde van de video wordt het nieuws ook bevestigd, want dan is te zien hoe de zangeres met haar handen over haar buik wrijft. Vooral in profiel valt het op: de zangeres is duidelijk zwanger.

Iets meer dan een jaar geleden vroeg Orlando Bloom Katy Perry ten huwelijk in een helikopter. Tijdens de vlucht boven Los Angeles overhandigde hij haar een romantisch briefje en daarna de verlovingsring. Uiteindelijk belandden ze op een wolkenkrabber. Familie en vrienden stonden al op het dak te wachten.

De zangeres van onder andere “Roar” en de Britse acteur van onder meer de trilogie “The Lord of the Rings” zijn al sinds 2016 met tussenpozen bij elkaar. Ze hadden elkaar voor het eerst in een hamburgerrestaurant ontmoet, toen hij een tafel voor haar neus wegkaapte, zei Perry in eerdere interviews.