Bree - Op woensdag 4 maart organiseerde vzw ZeZijnZo een lezing in het Go Atheneum in Bree. Dylano Vercruysse vertelde die avond over zijn weg naar de transman die hij nu is. Hij gaf meer uitleg over wat transgender zijn inhoudt in beide processen. Een mooie quote die de luisteraars niet gaan vergeten: " Transgender zijn is ook mens zijn."