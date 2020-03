Een kantoormedewerker van de steenfabriek Vandersanden Group in Bilzen heeft dinsdagavond positief getest op het coronavirus. De man kwam maandag nog werken. Acht andere collega’s zitten preventief thuis.

De Limburger was tijdens de krokusvakantie in Noord-Italië gaan skiën en zou de besmetting via een familielid hebben opgelopen. Maandagochtend ging de man - die geen symptomen van het virus vertoonde ...