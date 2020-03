Geen bekerfinale voor Gano, Antwerp-spits is acht weken out

Hoewel de schade uiteindelijk nog meeviel, zal Zinho Gano toch de bekerfinale tegen zijn ex-club Club Brugge aan zich voorbij moeten laten gaan. De 26-jarige Antwerp-spits liep een ligamentaire scheur in de knie op en de medische staf gaat ervan uit dat hij minstens acht weken out is.

Ook Play-off 1 valt zo grotendeels in het water voor Gano. Bij Antwerp is er nu dus geen echte back-up meer voor Mbokani. Mirallas kan er wel spelen, je hebt ook nog de jonge Geeraerts en Nsimba, en in een oefenpot deze week speelde Baby op die positie.