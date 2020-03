Een noodregering? CD&V staat niet te springen

Is CD&V bereid om een noodregering om de been te brengen met liberalen, socialisten en groenen? Tot nu toe drong CD&V aan op een regering met een meerderheid aan Vlaamse kant en dus met N-VA. “Ik heb geen aanduiding dat er van ons standpunt wordt afgeweken”, zei CD&V-minister Pieter De Crem donderdag in “De Ochtend” op Radio 1.