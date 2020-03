De Bruyne heeft last van de schouder en is onzeker voor Manchester Derby

Geen Kevin De Bruyne woensdag in het gewonnen bekerduel met Sheffield Wednesday (0-1). De Rode Duivel heeft last van de schouder en is meteen ook onzeker voor de clash met Manchester United komende zondag.

De Bruyne kwam vorige zondag in de League Cup-finale tegen Aston Villa (1-2-zege) slecht neer op zijn schouder. “Daarom kampt hij nu met een probleem aan de schouder en de rug”, verklaarde Pep Guardiola, trainer van Manchester City. “Hopelijk is hij niet te lang buiten strijd. Of hij de derby haalt? Dat weet ik niet.”