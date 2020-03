Coronavirus overleeft desinfecterend middel niet

Uit een studie blijkt dat patiënten met het nieuwe coronavirus hun slaapkamers en badkamers zwaar besmetten. Als de ruimtes echter twee keer per dag worden schoongemaakt met een desinfecterend middel, overleeft het virus niet, zo blijkt uit een analyse die woensdag werd gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift JAMA.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van het National Centre for Infectious Diseases in Singapore en de DSO National Laboratories, werd gestart nadat het coronavirus zich had verspreid naar sommige ...