Chanel verrast op Parijse modeweken met ‘gewone’ vrouw op de catwalk

“Eindelijk bezwijkt ook Chanel voor de trend van ‘plus-size’ modellen.” “Chanel heeft nu ook maat 40 ontdekt.” Dat het Nederlandse model Jill Kortleve (26) voor het Franse modehuis op de Parijse catwalk mocht paraderen, is groot nieuws in de modebladen. Want Chanel, dat staat synoniem voor extreem magere modellen met maatje 34 of minder. Dat het nu de beurt was aan een ‘gewone vrouw’ is ongezien.

“Chanel is heel streng als het op maten aankomt. Zeker voor de Parijse modeweek willen ze altijd superslanke modellen”, zegt Sabine Peeters, visagiste en body positivity experte . “Het is niet voor niets dat er enkele jaren geleden een minimum BMI is ingevoerd, zodat te magere modellen niet meer op de catwalk zouden lopen. Dat een model met een maatje meer nu ook mag mee doen, is een belangrijke stap. Weliswaar een kleine, maar ook dat mogen we vieren. Alleen hoop ik dat Chanel niet gewoon meegaat met de trend van het moment, maar dit ook effectief aanhoudt.”

“Als zij plus size is, ben ik dan obese?”

Hoewel de modewereld laaiend enthousiast is over de koerswijziging van Chanel, is er op sociale media een storm van kritiek ontstaan, omdat modebladen als Elle en W Magazine Jill Kortleve beschrijven als een ‘plus-size’ mode, terwijl ze maat 40/42 heeft, net als de meeste ‘gewone’ vrouwen. “Het moet zo vermoeiend zijn om ‘plus-size’ te worden genoemd terwijl je er eigenlijk heel normaal uitziet”, staat er te lezen als commentaar bij een artikel. En: “Is zij een ‘plus-size’? Dan besef ik plots dat ik obees ben. Bedankt.”

Al laat Jill Kortleve op Instagram weten dat ze heel “dankbaar” is en “hoopt dat verandering op komst is”, is ook zij niet tevreden met de woordkeuze. “Ze vindt het heel vervelend om zo genoemd te worden”, vertelt Wietske Norbart vanThe Movement Models, het modellenbureau dat Jill vertegenwoordigt. “Plots is zij het uithangbord voor alle plus-size modellen en daar voelt ze zich niet goed bij. Want ze is curvy, maar voor een plus-size model is ze eigenlijk vrij mager. Ze wil ook niet dat echte plus-size modellen zich de vraag stellen: als zij al plus-size is, wat ben ik dan?”

Zeg niet ‘plus size’, maar wel ‘gezond’

Plus-size, curvy, maatje meer. Volgens An Vandeputte van het Vlaams Kenniscentrum Eetexpert moeten we komaf maken met al deze termen: “Het is goed om variatie te brengen. Maar zolang er een label op geplakt is, blijf je de nadruk leggen op maten of op het gewicht.” Daarom pleit Vandeputte eerder voor gezonde rolmodellen die zich goed voelen in hun vel. “Want gezonde mensen zijn er in verschillende maten”, besluit ze.