Zwaluw Wiemismeer is de ploeg van de maand februari. Liefst zeven spelers van de club eisen een plekje op in het elftal van de maand in 4A.

“Fantastisch”, zegt coach Tommy Coenen, die terecht fier is op zijn manschappen. “Mijn spelers verdienen deze vermelding én de waardebon van 250 euro van Eurosport Bree.”