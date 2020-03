Aalst kan niet stunten in CEV Cup volley en sneuvelt in kwartfinales

Aalst heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de kwartfinales van de CEV Cup volleybal. De Ajuinen verloren woensdag in eigen zaal de terugwedstrijd tegen het Russische Lokomotiv Novosibirsk met 0-3 (12-25, 19-25 en 23-25) en zijn uitgeschakeld.

Aalst had vorige week al de heenwedstrijd op Russische bodem met 3-0 (27-25, 25-16 en 25-16) verloren. Novosibirsk treft in de halve finales in een Russisch onderonsje Zenit Sint-Petersburg.

Op weg naar de kwartfinales schakelde Aalst het Nederlandse Doetinchem (1/16e finales) en het Kroatische Mladost Zagreb (1/8e finales) uit.