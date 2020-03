Peer / Oudsbergen -

Dinsdagavond is er in het Natuurhulpcentrum een noodoproep binnengekomen vanuit Peer. Enkele wilde konijnen waren er in een niet afgedekte buis terechtgekomen en raakten er op eigen kracht onmogelijk uit. Een medewerker ging ter plaatse. Drie nog levende konijnen konden worden bevrijden. Een vierde konijn, een drachtig vrouwtje, was in de buis bevallen van vier jongen. Zij en haar jongen waren overleden. De drie andere konijnen werden even later vrijgelaten.