Max Verstappen: "Netflix-serie wil mij arrogant doen overkomen"

Net als de overige F1-piloten is ook Max Verstappen te zien in het tweede seizoen van de Netflix-serie 'Drive to Survive'. De Nederlander is echter niet tevreden over hoe hij wordt weergegeven.

Max Verstappen liet volgens de 'Daily Mail' verstaan dat hij niet blij is met de manier waarop hij als persoon wordt weergegeven in de serie.

"Het probleem is dat ze je altijd weergeven zoals zij dat willen," aldus Verstappen tegen 'ABtalks'.

"Het is een serie. Wat je ook zegt, ze zullen steeds proberen om je roekeloos te doen overkomen en proberen er voor te zorgen dat je past in het verhaal dat ze in de serie willen brengen."

"De serie draait rond opwinding en het moet dan ook opwindend zijn. Je proberen er dan ook voor te zorgen dat jij daarin past."

"Je wordt geïnterviewd en ze gebruiken je woorden onder andere omstandigheden zodat het nooit echt volledig past," aldus Verstappen.

Verstappen meent ook dat de makers van de Netflix-serie hem arrogant willen doen overkomen.

"Ik wil gewoon mezelf zijn. Ik zeg iets wanneer ik iets wil zeggen, wanneer ik niets te zeggen heb dan zeg ik ook niets," zei Verstappen.

"Ik denk niet dat ik veel emotie toon. Het is niet allemaal losjes want ik ben vastberaden om te winnen."

"Ik probeer daarvoor alles te doen, het is mijn leven, het is mijn passie. Soms lijk ik daardoor arrogant ofzo, maar ik ben hier echt om te winnen," besloot Verstappen.

