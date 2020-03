Jordi Meeus wint in Wanzele eerste kermiskoers van het seizoen

Jordi Meeus (SEG Racing) won woensdag de eerste kermiskoers van het seizoen. De 21-jarige was in Wanzeel Koerse de snelste van een omvangrijke kopgroep. Enzo Wouters werd tweede, de Nederlander Jesper Rasch derde.

Een kopgroep van 22 renners kleurde deze wedstrijd voor eliterenners met en zonder contract en beloften op de nationale kalender. In dat omvangrijke gezelschap zaten onder andere Enzo Wouters, Jelle Mannaerts, Jérôme Baugnies, Kobe Van Overschelde, Luuc Bugter, Alfdan De Decker, Kevin Van Impe, Alex Colman, Jasper De Plus, Gianni Marchand, Ylber Sefa, Jonas Goeman, Jesper Rasch en Jordi Meeus. Met nog twee ronden voor de boeg probeerden Gianni Marchand en de Nederlander Luuc Bugter een sprint met die omvangrijke groep te ontlopen maar ze slaagden daar niet in. In volle finale viel de Canadees Edward Walsh voorin nog weg. Op anderhalve kilometer van de finish ontbond Jordi Meeus zijn duivels en trok er alleen vanonder. Hij kon nog net uit de greep van zijn vroegere metgezellen blijven en haalde het zo met kleine voorsprong.

“Deze wedstrijd ligt me wel. Vorig jaar werd ik hier tweede. Ik reed gisteren nog de GP Samyn en die koers zat me nog wel in de benen. Eigenlijk was ik naar Wanzele gekomen om nog wat wedstrijdritme op te doen. We waren vlug weg met een mooie groep van zo’n 20 man. Aangezien ik niet zo snel ben, wou ik de sprint niet afwachten. Met succes. Zondag rij ik de Dorpenomloop in Rucphen, een Nederlandse categorie 1.2 wedstrijd”, gaf Jordi Meeus mee.

Dinsdag eindigde Meeus als zeventiende in de GP Samyn. In de Ster van Zwolle van afgelopen zondag eigende hij zich de vierde plaats toe.