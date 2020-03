Greet Minnen en Alison Van Uytvanck out in dubbeltoernooi Lyon

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Franse Lyon.

Het duo verloor woensdag van de Nederlanders Lesley Pattinama Kerkhove en Bibiane Schoofs. Het werd 7-6 (7/4) en 6-4 na een uur en 27 minuten tennis.

Eerder op de dag had Alison Van Uytvanck (WTA 62) wel succes in het enkelspel. Ze knokte zich in de 1/8ste finales voorbij de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 143). In haar volgende wedstrijd neemt de Grimbergse het op tegen Ysaline Bonaventure (WTA 122) of de Française Caroline Garcia (WTA 46), het derde reekshoofd. Die treffen elkaar woensdagavond. Garcia schakelde in de eerste ronde Greet Minnen (WTA 103) uit.