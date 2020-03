De gemeente Nieuwerkerken heeft vandaag haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Die waren allemaal uitgenodigd in het lokale dienstencentrum De Vlinder voor een koffie en een gezellige babbel.

Die datum is niet toevallig gekozen, want de Week van de Vrijwilliger loopt van 28 februari tot 8 maart. “Voor onze gemeente, en zeker voor ons dienstencentrum, is de inzet en hulp van vrijwilligers heel ...