In Londen verveel je je nooit. Behalve de grote trekpleisters in centraal Londen zijn er nog zoveel hippe buurten te ontdekken. Daar kwam ook Jolien Dirix achter, toen ze Hoeselt inruilde voor de wereldstad.

Zowel Jolien als haar man Peter vonden in Londen de job van hun leven. “België was te klein, we wilden de wereld verkennen. Londen is de perfecte stad met enorm veel diversiteit”, vertelt ...