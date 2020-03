Zet Joke Emmers en Hakim Chatar uit nieuwe VIER-sketchshow Influencers bijeen, en je krijgt een eindeloze babbel over het wel en wee van sociale media, én over hun Noord-Limburgse roots. “‘ Hie seh , de BV!’, roepen ze. Alsof je een missionaris bent!”

Vijf gelijkenissen vinden tussen Joke Emmers en Hakim Chatar? Een eitje. Beiden waren ze even wereldberoemd in Vlaanderen dankzij hun deelname aan De slimste mens. Beiden geboren en getogen in de noordhoek ...