Cyriel Dessers is opgeroepen voor de nationale ploeg van Nigeria. De spits uit Tongeren bemachtigde onlangs een Nigeriaans paspoort en kan daardoor uitkomen voor de Super Eagles.

De 25-jarige Dessers heeft een Belgische vader en Nigeriaanse moeder. Hij werd geboren in Leuven en groeide op in Tongeren. Bij Heracles zit hij dit seizoen al aan vijftien treffers in de Eredivsie en ...