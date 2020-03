Greta Thunberg over Europese klimaatwet: ‘Al doelstellingen nodig voor 2020’

De nieuwe Europese klimaatwet is een ‘capitulatie’ voor de uitdaging die de opwarming van de aarde vormt. Het voornemen in de wet om tegen 2050 tot een klimaatneutraal Europa te komen, is niet meer dan een schijnoplossing van de Europese Commissie. Dat zeggen verschillende klimaatactivisten, onder wie Greta Thunberg, woensdag in een brief aan de Commissie.