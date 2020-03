BOIC adviseert Belgische olympische atleten en federaties over coronavirus

Een afgelasting van de Olympische Spelen in Tokio vanwege het coronavirus is voorlopig niet aan de orde, maar toch is het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) waakzaam. Alle atleten van Team Belgium kregen gezondheidsadviezen en aanbevelingen die ze moeten opvolgen, en ook de sportfederaties zijn gebrieft.