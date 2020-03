Ommegangteams Virga Jessefeesten voor het eerst samen

Hasselt-Centrum

Hasselt - Afgevaardigden van de ommegangteams van de Virga Jessefeesten kwamen onlangs samen om de draad weer op te nemen voor de editie van 2024.

Deken Ali Cornelissis: "Ja, voor de 45 aanwezigen was het na meer dan twee jaar een blij weerzien, want de Virga Jessefeesten blijven iets speciaals in Hasselt en het schept een band tussen vele mensen. Dat voel je direct." Hoewel de Virgajessefeesten pas in augustus 2024 plaatsvinden, riep het organiserend comité de ommegangteams nu al een eerste keer samen. Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité: Op het programma van de bijeenkomst hebben we de timing en planning van de voorbereidingen voor de editie 2024 besproken, alsook een eerste voorstel van de data van de ommegangen. Verder werd de problematiek van de GDPR wetgeving inzake privacy toegelicht. 2024 lijkt misschien nog veraf, maar de tijd gaat snel en de uitdagingen zijn groot om de volgende editie van de Virga Jessefeesten opnieuw te laten uitgroeien tot een feest van dankbaarheid en verbondenheid in onze stad.