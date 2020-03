Kinderen Tuinhier Overpelt bouwt nestkastjes

Pelt - Woensdag 4 maart verzamelden zo'n 25 Tuinhierders-kinderen in de schrijnwerkerij van TIO om een nestkastje te bouwen.

De nodige houten plankjes en nagels werden geleverd door Antoine Vaes. Hij had gezorgd voor op maat gezaagde plankjes zodat de kinderen - soms toch nog met de hulp van papa, opa, mama, oma of nonkel - die netjes in elkaar konden zetten. Enkele kinderen personaliseerden hun nestkastje nog door er hun naam in te laten branden. Daarna kregen ze hun nestkastje mee naar huis.

Maar de kinderen kregen ook “huiswerk” mee naar huis. Ze kregen een werkmap waarin stond op welke veilige plaatsen ze de nestkastjes kunnen ophangen en waarop ze moeten letten bij het ophangen. Daarna moeten de kinderen noteren welke vogels er in hun huisje is komen wonen en of er babyvogeltjes geboren zijn enzovoort. In september worden al de gegevens terug verzameld. Aan de gezichtjes van de deelnemers te zien, was het een leuke namiddag zowel voor groot als klein.