ROYALS. Kate lust wel een biertje, prins William breekt protocol en de bijzondere getuige

Kate Middleton en prins William waren deze week te gast in Ierland, dus mocht een Guinness niet ontbreken. In Zweden vierde de jonge prins Oscar zijn verjaardag en de verloofde van prinses Beatrice heeft er naar verluidt een bijzondere getuige uitgekozen voor zijn huwelijk. Een overzicht van het wel en wee in adellijke kringen.

Prins William en Kate Middleton arriveerden dinsdag in Ierland voor een driedaags staatsbezoek. Het koppel bezocht onder meer de Guinness-brouwerij in Dublin en kreeg uiteraard zelf ook een glas in de handen gestopt. Volgens Britse media genoot vooral William van het donkere bier, maar ook Kate liet zich niet onbetuigd.

De hertog en hertogin traden daarmee in de voetsporen van Queen Elizabeth. Die leerde in 2011 in dezelfde brouwerij hoe ze een perfecte pint kon tappen, iets waar William ook naar verwees in zijn speech. “Dames en heren, het gebeurt niet vaak dat ik de Queen volg naar een pub, maar ik kijk ernaar uit om de theorie te testen of Guinness hier in Ierland beter smaakt”, klonk het.

Foto: ISOPIX

De prins lapte tijdens de trip zelfs een koninklijk regeltje aan zijn laars. Normaal is het voor Britse royals verboden om selfie te maken, maar voor een meisje maakte hij een uitzondering. Het gaat om Jennifer Malone, die het syndroom van Down heeft. Zij overhandigde hem een boeketje narcissen en van het een kwam het ander: een kiekje om te koesteren. De foto gaat inmiddels de wereld rond. Jennifer heeft nog een andere foto met een beroemdheid in haar collectie. Vorig jaar ontmoette ze acteur Hugh Jackman, die gewillig met haar poseerde.

In Zweden mochten er deze week weer kaarsjes uitgeblazen worden. Nadat eind februari al de verjaardag werd gevierd van prinses Estelle was nu prins Oscar aan de beurt, het jongste kindje van kroonprinses Victoria en prins Daniel. Het jongetje werd vier jaar. Hij is derde in lijn voor de troon, maar moet zijn mama en zus vooraf laten gaan. Om zijn verjaardag te vieren, deelde het Zweedse koningshuis een nieuwe foto van hem.

In mei is het zover. Dan trouwt prinses Beatrice met haar Edoardo Mapelli Mozzi. Volgens de Britse pers zou hij er een wel heel bijzondere getuige voor hebben uitgekozen. Het gaat om niemand minder dan zijn driejarig zoontje Christopher, bijgenaamd Wolfie, uit een vorige relatie met Dara Huang. “Hij heeft Wolfie gevraagd om zijn getuige te zijn tijdens de plechtigheid in de Chapel Royal in Saint James’s Palace”, zegt een bron binnen de paleismuren. Of die info effectief klopt, zal blijken op 29 mei.

Foto: ISOPIX

De Spaanse koningin Leatizia zag er deze week stralend uit in een feloranje blouse en een rok met panterprint. Een ensemble dat ze droeg voor de awarduitreiking van Marca Espana in Madrid en dat toch wat gewaagder was dan we van haar gewoon zijn. Haar look werd afgewerkt met zwarte stiletto’s, perzikkleurige lippenstift en een paar gouden oorbellen. De 47-jarige vorstin werd op het evenement vergezeld door koning Felipe.

Meghan Markle blijft in de Britse pers bagger over zich heen blijft krijgen, zijn er toch heel wat mensen die het voor haar opnemen. De laatste in die rij is actrice Janina Gavankar, bekend van ‘True blood’ en ‘Arrow’. In een interview met Entertainment Tonight stak ze haar goede vriendin een hart onder de riem. Zo stelde ze dat Meghan “fantastisch” is en dat “altijd al is geweest”.

Want hoewel het leven van Meghan helemaal is veranderd sinds ze samen is met Harry, is er volgens Janina niets veranderd aan haar of hun vriendschap. “We hebben elkaar zestien jaar geleden leren kennen en hoewel we niet meer bij elkaar in de buurt wonen, leeft onze vriendschap voort op FaceTime, waar we ook zijn.”