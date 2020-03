TIPS. Natuurlijke dagcrème en je gevoel in een juweel

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne & Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Natuurlijke dagcrème



Verzorgingsmerk Nivea heeft met het ‘Naturally Good’ een nieuw gamma aan de collectie toegevoegd. Zoals de naam al suggereert gaat het op natuurlijke producten: twee dagcrèmes, een tonic en een reinigingsmelk. Alle producten bestaan uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong, die na verwerking meer dan dan de helft van hun natuurlijke structuur - inclusief water - hebben behouden. Prijs: vanaf 5,99 euro.

www.nivea.be

Emoties in een juweel

Een gevoel uitdrukken met een juweel? Het kan met de nieuwe ontwerpen van de Belgische ontwerpster Magali Pinchasi. Zij heeft een ludieke lijn halskettingen ontwikkeld met emoji’s - van lachende gezichtjes tot een middelvinger - in de hoofdrol. Het resultaat: acht verschillende figuurtjes, verkrijgbaar in zilver of goudkleur. Verkrijgbaar vanaf 70 euro.

www.be-bymagalipinchasi.com

Beauty in reisformaat

Het Franse beuatymerk Le Labo speelt in op de noden van fervente reizigers met een collectie producten in travel size, die je makkelijk kunt meenemen in je bagage. Onder meer douchegel, shampoo en conditioner van het merk zijn beschikbaar in een uitvoering van 75 ml. Voor de thuisblijvers: deze producten passen ook perfect in je handtas - just in case - je ergens onverwacht blijft overnachten. Vanaf 10 euro (voor de douchegel).

www.lelabofragrances.com

Nieuw winkeladresje



Denimlabel Eat Dust bestaat tien jaar en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Op 13 maart opent een eerste fysieke winkel in de Antwerpse Volkstraat, nummer 2. Verwacht je aan ethische jeansmode, gemaakt in Europa. Naast kleding zal er ook een lunch -en koffiebar in de winkel voorzien zijn. Deze komt tot stand in samenwerking met Wild Project, dat focust op plantaardige gerechten en koffie.

www.eatdustclothing.com