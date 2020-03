De buxusmot is al uit zijn winterslaap ontwaakt, maar geen reden tot paniek

Lummen -

De buxusmot is al waargenomen in Lummen en dat is erg vroeg. Normaal duiken de eerste rupsen die onze buxusplanten kaal eten pas op vanaf april. De vrij gematigde winter zorgt dat de rupsen veel vroeger uit hun wintercocon kruipen. Toch is er geen reden tot paniek, want buxusplanten zijn erg sterk en er zijn verschillende maatregelen te treffen om de lente in te gaan met mooie, groene buxusperken.