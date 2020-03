‘The perfect pink’, een roze diamant van 14.23 karaat, is een van de blikvangers op de prestigieuze kunst- en antiekbeurs TEFAF, die vanaf donderdag steenrijke kopers maar ook gewone kunstliefhebbers naar Maastricht lokt.

The perfect pink wordt aangeboden door gallery Symbolic & Chase en werd voor het laatst verkocht in 2010. Op een veiling van veilinghuis Christie’s in Hong Kong bracht de diamanten ring toen 20 miljoen ...