Boonen blijft mysterieus doen over comeback: “Als het ooit gebeurt, dan zal het nu moeten zijn”

Zou het echt spelen? Nadat Tom Boonen afgelopen weekend in Het Nieuwsblad al geen duidelijke ‘neen’ antwoordde op de vraag of hij in navolging van Kim Clijsters een comeback ambieerde, spuide hij woensdagochtend bij Studio Brussel nog wat meer mist. “Als het één keer moet gebeuren, zal het nu moeten zijn.”