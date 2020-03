Kinderlokker met witte bestelwagen krijgt 40 maanden cel

Hasselt -

Een kinderlokker (29) uit Meerhout is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 40 maanden cel nadat hij drie jonge meisjes in Hechtel-Eksel en Heusden-Zolder oneerbare voorstellen deed. “Hij is het schrikbeeld van alle ouders”, klonk het in de Hasseltse rechtbank. De twintiger wordt ook 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.