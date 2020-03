Gewonde Aldi-overvaller krijgt 8 kilometer verderop lift en verdwijnt dan spoorloos

Genk / Houthalen-Helchteren -

De politie is op zoek naar de kleine man die op tweede kerstdag 2018 een overval pleegde op de Aldi op de Guillaume Lambertlaan in Winterslag. Het laatste spoor dat de speurders van hem hebben, is dat hij uren na de feiten aan Kelchterhoef een lift richting Genk station versierde.